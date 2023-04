Pas op de plaats: Olga Commandeur stopt met ‘Nederland in beweging’

Olga maakte maar liefst 4500 afleveringen van Omroep MAX-programma Nederland in beweging. De presentatrice kreeg de laatste tijd steeds meer last van fysieke pijntjes, waardoor ze aan het denken werd gezet.

Steeds nerveuzer

“Het afgelopen opnamejaar werd ik in de aanloop naar de opnames steeds nerveuzer”, vertelt Olga daarover in MAX magazine, volgens het AD. “We nemen in drie weekenden achter elkaar voor een heel jaar uitzendingen op. Dus dan moet je superfit zijn zonder blessures. De druk werd zó hoog, dat ik dacht: misschien wordt het nu wel tijd om het iemand anders te laten doen.’’

Anders in het leven staan

Ook de borstamputatie die Olga een paar jaar geleden onderging droeg bij aan haar beslissing, laat Olga weten. “Als de dood dan zo dichtbij komt, ga je toch anders in het leven staan. Ik heb inmiddels vijf operaties gehad. Dat heeft allemaal meegespeeld in mijn besluit”, vertelt ze. “Ik wist dat ik nog een paar keer geopereerd moest worden voor een hersteloperatie. En ja, natuurlijk ging ik nadenken over de dood, maar ik ben daar nooit bang voor geweest. Het zal mij dan ook tegenvallen als ik niet in de negentig word.’’

Passie en plezier

Ondanks alles heeft Olga het programma met ‘passie en plezier’ gedaan, verzekert ze in gesprek met het AD. “Dat straalde ik hopelijk ook uit. Maar ik word bijna 65, ben nu nog kerngezond en wil samen met mijn man nóg meer genieten van het leven: reizen, wandelen, golfen, de kinderen en kleinkinderen.’’ Ze stopt naar eigen zeggen op het hoogtepunt. Het programma zou mede door corona namelijk populairder dan ooit zijn.

Wie wordt de nieuwe Olga?

En dus gaan we vrijdag 26 mei voor het laatst stappen op de plaats met Olga. Daarna volgen er nog een paar weken herhalingen, waarna maandag 4 september het nieuwe seizoen van Nederland in beweging begint. Mede-presentator Duco Bauwens zal er dan gewoon weer bij zijn. Aan wie Olga het stokje gaat overdragen is nog niet bekend.

Bron: AD.nl