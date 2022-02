Dat zei ze zondag tegen Matthijs van Nieuwkerk in Matthijs gaat door. Sterker nog: ze is van mening dat vrouwen boven de 70 jaar helemaal niet meer zouden moeten optreden.

Revalidatie na heupoperaties

Patricia revalideert momenteel na verschillende heupoperaties. Ze moet opnieuw leren lopen en dat neemt nu bijna al haar tijd in beslag. Op de bühne zullen we haar dan ook niet snel meer zien.

Niet doen, meid

Ze heeft nogal een duidelijke mening over vrouwen van haar leeftijd die optreden: “Ik had het er laatst met m’n zusje (Yvonne Keeley, red.) over. Ik vind zelf: als je boven de 70 bent of wat dan ook, als vrouw, dan vind ik het een beetje zielig worden. Gek, hè? Soms zie ik dat en dan denk ik: o meid, dat moet je niet doen.”

Uitzondering voor Matthijs

Matthijs laat weten dat hij het er niet mee eens is. Hij noemt een aantal zeer geliefde internationale artiesten die allemaal op hoge leeftijd nog optraden. Patricia reageert: “Wij zijn niet van die oude coryfeeën. Als je gaat optreden, moet je ook een beetje meezingers hebben. Ik dacht: dat ga ik allemaal niet doen.” Wel belooft ze Matthijs een uitzondering te maken voor zijn programma.

Patricia Paay: “We merken helemaal niet zoveel van het leeftijdsverschil”

Bron: RTL Boulevard