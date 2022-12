Patricia Paay in het ziekenhuis na val: ‘Leuk is anders’

Aan De Telegraaf vertelt haar man Robbert Hinfelaar dat ze voorlopig in de lappenmand zit. “Van de week kwam ze terug van een boodschapje en is ze, onderweg naar huis, pijnlijk onderuitgegaan. Voor ieder ander is dat gewoon ‘vallen en weer opstaan’, maar zij moet daar even van bijkomen.”

Problemen met haar heup

Helaas voor La Paay bleef het daar niet bij. “Er ontstond een bloeduitstorting en een bult op haar heup. Daarbovenop heeft ze ook nog een klein griepje. Met voldoende rust moet het wel weer goed komen. Ze slaapt wat bij en zal er spoedig weer bovenop zijn”, vertelt Robbert. De showbizzdiva reageert via hem: “Leuk is anders, maar gelukkig kan ik weer opgelucht ademhalen.”

De krant laat ook weten dat Patricia hierdoor de opnames van De Alleskunner VIPS afgelopen weekend heeft af moeten breken. Het is overigens niet de eerste keer dat de heup van Patricia Paay voor problemen zorgt. Vorig jaar moest ze lang revalideren na een bacteriële infectie op haar heup.

Hopelijk kunnen Patricia en Robbert alsnog van een héle fijne kerst genieten...

Bron: De Telegraaf