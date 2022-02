Samen met Art blikt Patrick terug op het moment dat hij tegenover zijn ouders uit de kast kwam.

Stoere Patrick

Patrick maakte zo’n 23 jaar geleden zijn debuut in Goede tijden, slechte tijden, waarin hij twee jaar de rol van Morris Fischer op zich nam. Patrick zat destijds nog in de kast, iets wat zijn beste vriendin én destijds tegenspeelster Georgina Verbaan zich nog goed kan herinneren. “Hij was een zachte jongen die zich veel stoerder voordeed”, zo vertelt ze aan Art. “Daar had je wel echt een handje van toch? Hij was extra mannelijk aan het doen.”

Uit de kast komen in ‘GTST’

Zijn angst om uit de kast te komen, kostte Patrick uiteindelijk ook zijn rol in de soap. Zijn karakter moest namelijk uit de kast komen. “Ze wilden dat het personage Morris een homoseksuele jongen zou zijn, maar dat vond ik heel ingewikkeld. Dat durfde ik niet. Daardoor ben ik toen wel mijn droombaan verloren en dat was natuurlijk niet de bedoeling”, zo vertelt Patrick.

Geheim delen

Als Patrick een tijdje later verliefd wordt op een Noorse jongen, besluit hij zijn geheim als eerste met zijn schoonzusje en nicht te delen. Als zijn broer niet veel later ook op de hoogte is, moedigen ze hem gezamenlijk aan om het ook aan zijn ouders te vertellen. Patrick kan zich dit moment nog goed voor de geest halen. Als hij samen met Art een bezoekje brengt aan zijn ouderlijk huis, legt hij uit hoe het destijds ging.

Hoge woord eruit

“Ik had dit 23 jaar geheim gehouden en dan moest ik nu ineens alles gaan opengooien, dat vond ik nogal wat. Toen zat ik hier in dit hoekje en ik kon het gewoon niet uit mijn mond krijgen. Ik ben ook traditioneel opgevoed, katholiek. Op dat moment denk je echt, ik ben alleen”, zo blikt Patrick terug. Uiteindelijk lukt het hem toch om het hoge woord eruit te krijgen en valt de reactie van zijn ouders hem reuze mee.

‘Het raakt me’

“Ik had het mezelf niet zo moeilijk moeten maken”, zo concludeert hij. Als Art aan Patricks vader vraagt hoe de coming-out voor hem was, vertelt hij dat hij het zichzelf best kwalijk nam. “Ik voelde me schuldig dat ik het nooit had gezien.” Patrick wordt duidelijk emotioneel bij het horen van de woorden van zijn vader. “Het raakt me. We hebben het hier eigenlijk nooit over gehad”, legt hij uit. “Ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd hoe het voor mijn ouders was.” Zijn moeder laat vervolgens weten dat ze altijd achter hem heeft gestaan. “Als hij maar gelukkig is en lekker in z’n vel zit”, zo sluit ze af.

Je kunt de aflevering van Rooijakkers over de vloer hier terugkijken.

Bron: Rooijakkers over de vloer (RTL 4)