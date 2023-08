Patrick Martens in tranen over zijn vader: “Hoop voor hem dat het snel klaar is”

“Wie zijn de belangrijkste personen in je leven?” vroeg Rodenburg aan Martens in zijn populaire format. De acteur hoefde niet lang na te denken over het antwoord.

Patrick Martens in ‘Open casa’

“Ik heb meerdere personen die heel belangrijk voor mij zijn”, begint Patrick. “Dat zijn om te beginnen mijn ouders.” Martens vertelt dat hij het dan ook moeilijk vindt om te zien dat met name zijn vader inmiddels de moeilijke kanten van ouder worden ondervindt. “Papa kan eigenlijk niet zo heel veel meer”, vertelt de acteur daarover. “Hij is gewoon op. Alles waar hij zoveel liefde uithaalt, plezier... dat is hem eigenlijk een beetje afgenomen. Dus ik heb het gevoel dat hij zit te zitten... voor ons. Het gaat veel te snel eigenlijk. Ik hoop voor hem dat het eigenlijk snel klaar is.” Het gesprek raakt een gevoelige snaar bij Martens, die duidelijk geëmotioneerd raakt door de vraag.

Belangrijke mensen

Toch is Martens ook heel dankbaar. Hij vertelt dat hij een heel fijne, warme jeugd had. Niet alleen zijn ouders, maar ook een andere persoon in het leven van de acteur is belangrijk voor hem. “Mijn broer is heel belangrijk geweest in mijn hele acceptie. Hij is er altijd voor mij geweest, terwijl ik juist heel bang was voor hem. Omdat hij een ontzettende heteroman is. Ik dacht: daar kan hij helemaal niet mee omgaan. Maar hij had zo’n andere reactie dan dat ik had verwacht. Hij heeft mij zo gesteund in dit proces.” Ook is de acteur sinds twee jaar weer gelukkig in de liefde, waardoor hij ook zijn vriend áltijd als steun en toeverlaat aan zijn zijde heeft.

