Patty Brard deelt 365 levenslessen in haar nieuwe podcastserie

Patty Brard heeft naar eigen zeggen enorme ups en flinke downs meegemaakt in haar leven, en mede daarom een behoorlijk dosis levenservaring die ze graag deelt. Voor haar nieuwe podcastserie verzamelde ze 365 levenslessen, die ze in het ‘wheel of Patty’s wisdom’ stopt. Elke aflevering trekt ze daar drie lessen uit, die ze bespreekt met een bekende gast.

Nooit te laat

Het is namelijk nooit te laat om aan iets nieuws te beginnen, vindt de 67-jarige Patty. In de eerste aflevering gaat ze in gesprek met illusionist Hans Klok over aan de top blijven in de entertainmentindustrie, je kwetsbaar opstellen en het geheim van een goede relatie. De volgende aflevering schuift cabaretier Richard Groenendijk aan.

Uit haar comfortzone

Dat Patty graag uit haar comfortzone stapt, zagen we ook vorige week in een aflevering van The masked singer. Toen verscheen ze namelijk tot ieders verrassing in een taart-kostuum voor een gastoptreden. Via Instagram liet Patty weten dat ze het een geweldige ervaring vond. ‘Voor één keertje meedoen aan The masked singer voor het goede doel: een win-winsituatie.’

Bron: ANP, Patty Brard's Levenslessen