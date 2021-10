Patty Brard deelt kiekje van toen ze nog 35 kilo zwaarder was

“Mijn lieve vriend Richard Groenendijk kreeg vandaag deze herinnering op Facebook”, begint ze haar bericht. “Ik snap nu wel dat we destijds tijdens de opnames van De gevaarlijkste wegen drie auto’s versleten hebben. Welke gemiddelde jeep houdt dit gewicht... Meine gute!”

Lekker in haar vel

Patty onderging een maagverkleining en viel binnen jaar maar liefst 35 kilo af. Haar leven is helemaal veranderd en ze zit nu ontzettend lekker in haar vel. “Gelukkig heb ik de frustratie in acceptatie kunnen omzetten en ben ik aan mezelf gaan werken. De foto is niet gemaakt door de beste fotograaf ever, maar toch. Wat voel ik me nu toch honderden malen lekker dan toen.”

Misverstand

Ze voelt zich vooral een stuk gezonder en daar gaat het volgens haar om. In Vrouw Magazine wilde Patty dan ook een misverstand over de maagverkleining uit de weg ruimen. Zo wordt nog weleens gedacht dat dit een makkelijke manier is om van overtollige kilo’s af te komen, maar niets is minder waar. “Mensen die denken dat dit de oplossing is, hebben het écht niet begrepen, want het begint pas na de operatie”, zei ze. “Je moet ontzettend gezond en gedisciplineerd gaan leven. En als je dat niet kunt opbrengen, zijn de gevolgen veel erger.”

Bron: Instagram.