Patty Brard genoot van The masked singer: ‘Kers op de taart’

Iedere week is er een gastoptreden bij The masked singer. Deze week was het de beurt aan de taart. Wie heeft zich in het gebak-pak gehesen? Alle pannelleden waren het unaniem eens: dit móest Patty Brard zijn! En ja hoor, het was inderdaad de SBS-presentatrice.

Via Instagram laat Patty weten dat ze het een geweldige ervaring vond. ‘Voor één keertje meedoen aan The masked singer voor het goede doel: een win-winsituatie.’ Patty houdt wel van wat zelfspot en plaatst #ouwetaart bij haar post. ‘Kinderen met een spierziekte, het zou niet moeten mogen! En daar kruip ik met liefde voor in een (hele zware) taart. Wat zeg ik: ik heb ervan genoten. Kers op de taart van mijn 2022! Dank allemaal.’

Minder kijkers

Doordat The masked singer tegelijk met de WK-kwartfinale Nederland - Argentinië werd uitgezonden, verloor het programma een hoop kijkers. Toch keken er nog zo’n 800.000 trouwe fans. Al werd er hier en daar wel wat geklaagd over de opvullingen tussendoor van Tineke Schouten.

Bron: RTL Boulevard, Instagram