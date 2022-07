Ze is 67, maar lijkt er elk jaar jonger uit te gaan zien. Patty Brard krijgt dan ook vaak te horen dat ze een facelift heeft gehad en fillers gebruikt. Maar daar is dus helemaal niets van waar, zegt ze.

Patty Brard over plastische chirurgie

In een interview met Linda vertelt Patty: “Over mij wordt constant geroepen dat ik mezelf volspuit met fillers en botox. Grote onzin. Ik ben niet vies van een botoxje, maar hooguit eens per jaar. Ik heb een kundig cosmetisch arts die niet klakkeloos lippen injecteert. Hij stuurt me gewoon weg als hij denkt dat ik meer opknap van een paar nachten goed doorslapen.” Haar geheim: laser, goede crèmes en hyaluronzuurbehandelingen.

Liegen over een facelift?

“Zoek de nietjes maar, ik heb geen facelift ondergaan. Waarom zou ik daarover liegen?” vertelt ze verder. “Soms krijg ik te horen dat mijn jukbeenderen te prominent aanwezig zijn. Tja, daarvoor moet je bij mijn ouders zijn. Die heb ik geërfd, net als mijn goede genen.”

Patty Brard gaat niet meer in bikini

Patty staat in badpak op de cover van het tijdschrift. “Om andere vrouwen te laten zien dat het nooit te laat is om iets aan jezelf te doen. Dat hoeft geen operatie te zijn.” Gelukkig wel in een badpak, want in bikini had ze dat niet gedaan. “Bikini's draag ik niet meer, mijn buik verraadt mijn leeftijd.”

