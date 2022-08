Patty Brard schrikt van Rico Verhoeven: “Hij stond ineens voor de deur”

Rico kwam niet langs voor een kopje koffie, maar om een hele andere reden.

Even kijken

Patty vertelt dat ze in een pyjama een ‘hang-netflix-dag’ aan het houden was toen ze een grote sportauto voor de deur zag stoppen. “Was het Rico Verhoeven met zijn vriendin. Die hadden wat gegeten in Ouderkerk en dachten: hier zouden wij ook wel willen wonen, aan het water”, aldus Patty. Het koppel wist dat het huis waarin Patty woont te koop staat en belde aan met de vraag of ze even mochten kijken.

Rondleiding

Patty liet zich niet zien, maar haar man Antoine gaf de twee een rondleiding. “Ze hebben het hele huis bekeken van onder tot boven en vonden het prachtig”, vertelt Patty. Rico en zijn vriendin zijn helaas niet gelijk naar de makelaar gerend. “Ze komen een kamer tekort. Zij heeft een kind uit een eerdere relatie en hij heeft er drie en die willen natuurlijk allemaal een eigen kamer.”

Bron: Shownieuws