Paul de Leeuw kampt met eetschaamte: “Achteraf denk ik: dat had mijn mond niet in gehoeven”

“Ik heb eigenlijk weinig schaamtes, geloof ik. Ik heb ze wel, maar dat realiseer ik me pas op het moment dat het plaatsvindt”, vertelt Paul. En dan geeft hij toe dat er toch iets is: hij kampt met eetschaamte.

Paul de Leeuw kampt met eetschaamte

“Bij alles wat in mijn mond komt, denk ik toch: dat had er niet in gehoeven”, zo beschrijft Paul het gevoel van schaamte. “Ik kan genoeg voorbeelden noemen.” Hij heeft er vooral last van als hij alleen thuis is, omdat hij dan alles kan eten wat hij wil. Maar achteraf voelt hij zich vaak beschaamd.

Aardappelen met kaas

De dag voor de podcastopnames was zo’n dag voor Paul. Hij vertelt dat hij kaas over zijn aardappelen had gedaan om ze, in zijn woorden, een beetje op te fluffen. “Dan zit ik lekker alleen aardappelen met kaas te eten. Maar als ik uiteindelijk de helft op heb, hoef ik niet meer. Dan gooi ik het weg”, aldus Paul. “Dat is een vorm van schaamte, dat ik gewoon niet iets in die koelkast kan laten staan.”

Guilty pleasure

Wat zijn grootste guilty pleasure is op dit gebied? Wodka-jus d’orange! “Dat heb ik gister niet gehaald, maar dan zie je weer wat anders dat lekker is”, vertelt Paul over zijn bezoek aan de supermarkt, waar toch altijd weer verleiding op de loer ligt.

Bron: Darmstad FM