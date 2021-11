Paul de Leeuw slaapt op naturistencamping in nieuw programma ‘Busje komt zo’

Zo overnacht hij onder andere op een naturistencamping.

Prikkelende gedachte

In een interview met Metro vertelt de presentator dat ze ontzettend veel mailtjes hebben ontvangen. Iedereen wil dat de bus van Paul bij hen stopt. “Je prikt er wel snel doorheen, want sommige mensen schrijven puur en alleen om op tv te komen. Maar er zitten ook bijzondere mails tussen, waaronder van een dochter wiens moeder vier keer per jaar verkondigt dat ik haar zo beledigd heb in het verleden. Ze wil graag dat ik mijn excuses aanbied hiervoor. Dat vind ik een hele prikkelende gedachte.”

Blote kont

En zo komt de presentator door heel Nederland: van Zeeland tot Limburg, van Volendam tot aan Groningen. Voor Paul is niets te gek, maar poedelnaakt gaan vindt-ie toch wel een dingetje. In de derde aflevering wordt hij namelijk uitgedaagd om te overnachten op een naturistencamping. “Door de jaren heen heb ik zo vaak in mijn blote kont gestaan, dus je zou kunnen denken: maak je niet druk. Maar ik ben nu twintig à dertig jaar ouder dan tijdens die opnames, dus dat is wel heel uitdagend”, geeft hij toe.

Momenten om nooit te vergeten

Er komen ook heel wat heftige en hartverscheurende gesprekken voorbij. “We zijn ook langs een demente moeder gegaan, die opeens haar dochter herkent. En we zijn bij de laatste chemotherapie geweest van een meisje van 13. Dat soort momenten vergeet je niet zomaar.”

De eerste aflevering van Busje komt zo! is donderdag om 21.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door paul de leeuw (@pauldeleeuw) op 4 Nov 2021 om 2:31 PDT

Paul de Leeuw helpt Jamai Loman met kinderwens:

Bron: Busje komt zo.