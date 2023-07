Paul de Leeuw zet zijn villa in Blaricum te koop (en zó ziet het er van binnen uit) Beeld BrunoPress

Shownieuws

Paul de Leeuw zet zijn villa in Blaricum te koop (en zó ziet het er van binnen uit)

Nu de zoons van Paul de Leeuw (61) allebei in Amsterdam wonen, is hij ook van plan om richting Amsterdam te gaan. Hij heeft zijn stulpje in Blaricum daarom te koop gezet én dat betekent dat we eindelijk eens kunnen zien hoe de presentator al die jaren heeft gewoond.