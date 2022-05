Het gaat om plantenkweker Joost en de twee Robben. Wij frissen je geheugen even op:

BZV-boer Joost

Boer Joost Beeld Boer zoekt vrouw

De gezellige Joost is een plantenkweker van 47 jaar uit Noord-Brabant. “Ik zoek een spontaan iemand, iemand met pit, iemand die makkelijk in de omgang is en met wie ik de wereld kan ontdekken”, liet hij dit seizoen weten. Je kon zijn liefdesavonturen online volgen, maar helaas is het met zijn brievenschrijfsters niks geworden. Zijn hobby’s? “Ik ga graag een biertje drinken in de kroeg. Ik denk er vaak aan om naar de sportschool te gaan, maar verder dan eraan denken is het nog niet gekomen, haha.”

BZV-boer Rob (van de kersen)

Boer Rob Beeld Boer zoekt vrouw

Deze Rob is 52 jaar en heeft een fruitteeltbedrijf in Gelderland. Hij werd dit seizoen verliefd op Wendy, maar dat is helaas niks geworden. Wat hij verlangt van een toekomstige vrouw? “Ik zoek de versterking, de steun in de dingen die je doet. En dat natuurlijk over en weer.” Wat hij graag met zijn geliefde doet? “Ik vind het fijn om bij een dagje weg een doel te hebben. Of om werk en vrije tijd te combineren, zodat je een dubbel doel hebt. Ergens in het land naar een van de paarden kijken die ik heb gefokt, daarna op een terras iets eten en drinken.” Lees hier meer over Rob.

BZV-boer Rob (van de witlof)

Boer Rob Beeld Boer zoekt vrouw

Dan deze andere Rob: hij is 50 jaar en zit in de witlof. Ook zijn zoektocht naar de liefde kon je online volgen, maar had helaas niet het resultaat waar hij op hoopte. Wat je van Rob moet weten? “Ik heb een zoon van 8, Olivier, uit mijn eerste huwelijk. Een lief mannetje, altijd vrolijk, met het syndroom van Down.” Hij zoekt een vrouw die samen met hem en Olivier een gezinnetje wil vormen: “Ik zoek een warme, gezellige vrouw die zorgzaam is, ook voor Olivier. Om samen leuke dingen te doen.”

Schrijven naar BZV

Heeft één van deze boeren je in je hart geraakt? Mail je brief naar boerzoektvrouw@kro-ncrv.nl en geef de liefde een kans.

Zondag was de laatste aflevering van het seizoen op de buis. Libelle’s Esther en Matthijs verzamelen zich voor een laatste keer op de vertrouwde hooibalen om na te praten:

Bron: RTL Boulevard