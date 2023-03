Pernille la Lau en vriend zijn uit elkaar

“De afgelopen zes maanden konden we niet bij elkaar zijn, door werk, maar bovenal door familieomstandigheden die alle aandacht nodig hebben”, schrijft Pernille. Daardoor was het beëindigen van de relatie een realistische keuze van beide kanten. “Het is de keuze in m’n relatie om ruimte te geven aan elkaar en ieder onze eigen weg te laten bewandelen.”

De vader van Pernille lijdt aan alzheimer en ook haar schoonvader heeft zorg nodig. “Ik wil hier zijn bij mijn ouders (papa met alzheimer) en aandacht geven, en hij moet bij zijn familie aan de andere kant van de wereld zijn om daar de zorg en aandacht te geven die nodig blijft.”

Vriendschap blijft

Met haar vriend had Pernille sinds 2019 een relatie, ontstaan uit een vriendschap. De breuk betekent volgens haar geen definitief afscheid. “We waren vrienden en werden meer samen. Dat was een supermooie tijd. Nu gaan we terug naar die dierbare vriendschap en blijven waarderen wat we elkaar hebben gegeven en geven.”

Pernille had eerder een relatie met Taco Joustra, met wie ze een zoon en een dochter heeft. Van 2012 tot en met 2019 had ze een relatie met een Special Forces-militair.

Koffietijd stopt

Eerder dit jaar kreeg Pernille al het vervelende nieuws te verwerken dat het programma Koffietijd dat ze presenteert per mei van de buis verdwijnt. “Dat is een bittere pil om te slikken.”

Ze presenteerde het programma dertien jaar lang.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Pernille La Lau (@pernillelalau) op 12 Mar 2023 om 6:36 PDT

Bron: RTL Boulevard