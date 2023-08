Pernille La Lau staat open voor de liefde maar vindt datingsapps ‘doodeng’

“De afgelopen zes maanden konden we niet bij elkaar zijn, door werk, maar bovenal door familieomstandigheden die alle aandacht nodig hebben”, liet Pernille eerder weten. Daardoor was het beëindigen van de relatie een realistische keuze van beide kanten. Ondanks dat ze net vrijgezel is, staat ze in de toekomst zeker weer open voor een nieuwe liefde. Dat vertelt ze in gesprek met Farja Farvardin en Patrick Martens in De Zomer Van, een online videoformaat van RTL.

Geen datingapps

Desondanks zul je haar niet snel vinden op datingapps zoals Tinder of Bumble. Hierover zegt ze: “Ik vind dat doodeng. Ik ben wel iemand die echt voor een relatie gaat. Ik ben niet van de onenightstands.” Hoewel ze erkent dat datingapps niet alleen om seks draaien, geeft ze toch de voorkeur aan een spontane ontmoeting. “Ik vind het romantisch als je elkaar kan ontmoeten. Al kun je elkaar natuurlijk ook romantisch ontmoeten via een app.”

Patrick Martens, die ook deelneemt aan het gesprek, heeft recentelijk liefde gevonden via Tinder. Pernille reageert met bewondering: “Ik heb echt respect voor jou, dat je dat hebt gedurfd”, zegt ze tegen Patrick. “Ik zou dat niet durven.”

Het einde van Koffietijd

Ook spreken ze over het einde van Koffietijd, het programma waar ze beide presenteerden. Beide beschrijven ze de Koffietijd-crew als “één warme familie”. Pernille gaf eerder al aan dat ze het einde van het geliefde programma “een bittere pil om te slikken” vond. Ze presenteerde het programma dertien jaar lang.

Hoewel Pernille er nu een positieve draai aan weet te geven, zag ze haar relatiebreuk niet aankomen.

Bron: RTL Boulevard