Peter Gillis en Nicol zijn hun eigen grootste fans: “We liggen dubbel om onszelf”

De grootste fans van deze show? Dat zijn de twee toch echt zelf, vertellen ze in een interview met de VARAgids.

Realityshows

Op dit moment is het vierde seizoen van de realityserie op de buis. Peter laat weten dat hij met veel plezier naar realityshows kijkt: “We zijn altijd al fan geweest van realityseries, het kijkt zo makkelijk weg. Je hoeft niet gefocust te zijn en kunt makkelijk iets tussendoor doen.”

Lachen om zichzelf

Maar vooral als ze zelf op de buis zijn, liggen ze in een deuk, vertelt Nicol: “We moeten altijd zó lachen om onszelf. Als we thuis zijn, kijken we met de kinderen samen. Maken we er een feestje van met chips, kaas, lolly’s, cola en een wijntje voor ons. Joggingpakjes en warme slofjes aan.”

Vakantieparken

Helaas is niet alles koek en ei rondom de vakantieparken van de familie. Zo kwamen de parken in de programma's Kassa en Max vakantieman niet al te best naar voren. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is bij de familie langs geweest, nadat meerdere mensen ziek werden door het eten op één van de parken.

Bron: VARAgids.