Peter Gillis viel 14 kilo af en onthult hoe hij dat deed

Aan Shownieuws vertelt hij hoe hij dat voor elkaar kreeg.

Peter Gillis viel 14 kilo af

“Ik ben veel aan het wandelen, veel hatseflatsen en op een streng dieet, suikervrij, alles. Ik voel me stukken beter”, aldus Peter. Hij drinkt ook bijna geen alcohol meer, maar een gin-tonic kan hij soms nog moeilijk afslaan.

Nog twintig kilo

Naar eigen zeggen is Peter er overigens nog lang niet: “Ik moet nog een kilootje of twintig afvallen. Ongeveer 35 kilo moet eraf. Dat hoeft niet vandaag of morgen. Op mijn eigen tempo, dan is het ook beter vol te houden. Geen crashdieet.”

Sporten

Op Instagram liet Peter al eerder weten dat zijn sportcoach hem er doorheen sleept: “Sportcoach Bart laat me goed zweten in zijn sportschool. Ik heb een doel voor ogen, dus ga er volledig voor! En als m’n motivatie dan toch even naar beneden daalt, geeft Bart mij net dat duwtje in de rug.”

Trainen met Chatilla

Ook is Peter met professioneel basketballer Chatilla van Grinsven aan het sporten geslagen. Ze hebben zelfs een sportrubriek in de zomereditie van Shownieuws, waarin ze allerlei verschillende sporten uitproberen. Dat de twee de grootste lol hebben samen, konden we al op Instagram zien.

Reactie Nicol

Nicol is fan van haar nieuwe, sportievere man: “Ik vind het superfijn. Hij is een andere Peter geworden. Hij is in één keer heel sportief en gaat wandelen en fietsen. Ik hou daar zelf ook wel van, dus dat is fijn.”

Ziekenhuis

Voordat Peter begon met afvallen woog hij ruim 130 kilo. Een tijd geleden kwam hij in het ziekenhuis terecht nadat hij onwel werd. Dit was voor hem een wake-up call: “Ik was eigenlijk dood in het ziekenhuis. Ik reageerde nergens meer op. Uiteindelijk is het een zware suikercoma geweest.”

Verandering

Nicol ziet dat hij sindsdien is veranderd: “Ik merk nu ook dat als we op een feestje zijn en er komen bitterballen op tafel, of wat dan ook, Peter ze niet pakt”, vertelt ze. “Het [de ziekenhuisopname, red.] liet hem inzien dat als hij niet zou veranderen het een keer echt mis zou gaan.”

De schrik zat er goed in bij Peter Gillis. Toen hij een avondje bier aan het drinken was, werd het plotseling zwart voor zijn ogen:

