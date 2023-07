Peter R. de Vries’ kinderen staan stil bij zwarte dag: “Er is geen uur voorbijgegaan zonder dat ik hem mis”

Royce de Vries plaatst een jeugdfoto op zijn Instagram, waarop hij als klein jongetje met zijn vader te zien is. ‘Vandaag is het twee jaar geleden dat mijn vader, mijn maatje en mijn beste vriend het meest vreselijke werd aangedaan’, zo begint hij zijn post. ‘Er is sindsdien geen dag - of zelfs maar een uur - voorbijgegaan zonder dat ik hem mis. Vandaag denk ik nog weer een beetje meer aan hem…’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Royce de Vries (@roycedevries) op 6 Jul 2023 om 0:54 PDT

‘Bijzondere man’

Op het Instagramaccount van de Peter R. de Vries Foundation, waarvan Kelly de Vries de directeur is, wordt ook stil gestaan bij de fatale dag. ‘Vandaag is het exact twee jaar geleden dat er een aanslag werd gepleegd op het leven van Peter. Vorig jaar, op 6 juli 2022, kreeg de Stichting van Peter een nieuwe naam: de Peter R. de Vries Foundation. Op deze verdrietige dag willen wij stilstaan bij de bijzondere man die Peter was en vooral zijn kracht, liefde, humor en doorzettingsvermogen herdenken.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Peter R. de Vries Foundation (@prdvfoundation) op 6 Jul 2023 om 0:55 PDT

Bron: Instagram