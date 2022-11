Petra en Hans van ‘B&B vol liefde’ gaan samenwonen

Petra en Hans kennen elkaar door het programma B&B vol liefde. Hoewel de Tilburgse paardenman meteen het gevoel had Petra al jaren te kennen, was het voor de kijkers even spannend welke kant hun mogelijke romance op zou gaan. Hans ontving namelijk meerdere dames in zijn bed & breakfast in het Franse Dégagnac en zag aanvankelijk ook in Anne Marie een potentiële ware liefde. Maar in de slotaflevering ging Petra er toch vandoor met het hart van Hans.

Niet egoïstisch

Ondertussen zijn we een maand of drie verder en zetten de twee een volgende stap in hun relatie. Petra heeft besloten haar koffers te pakken en bij Hans in te trekken. “Het lijkt alsof het een egoïstische keuze is, omdat iedereen achterblijft. Maar soms moet dat wel. Ik voel me heel gelukkig. En dat komt mede door Hans”, zegt ze.

Wachten op de boot

Voor Hans is het een enorme opluchting dat hij binnenkort niet meer alleen in zijn Franse stulpje zit. Terwijl zij afscheid neemt van haar vrienden en familie in Nederland, wacht hij met smacht op zijn Petra: “Ik voel me een verstekeling op een onbewoond eiland en ik zit te wachten op de boot, met Petra.”

Bron: RTL Boulevard