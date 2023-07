Petra had graag na ‘B&B vol liefde’ nazorg gehad: “Relatiecoach had veel kunnen helpen”

Petra kijkt over het algemeen met een goed gevoel terug op haar deelname. “Maar soms denk ik: jeetje, wat heb ik me op de hals gehaald? Het is ontzettend intens geweest. Wat er tussen Hans en mij is gebeurd is eigenlijk gewoon privé, maar iedereen bemoeit zich ermee”, zo legt Petra uit. Met name de invloed van social media moet volgens haar niet onderschat worden.

“Werd beetje obsessief met het programma”

Zo had ze tijdens de relatie met Hans een tijdelijke time-out. Het liefst had ze dit voor zichzelf gehouden, maar iemand kan er al direct achter dat de twee elkaar niet meer volgden. “Ik werd af en toe een beetje obsessief met het programma. En het is niet alles, hè. Na een jaar ben je er vanaf. Ga niet opeens denken dat je een bekende Nederlander bent, want dat is niet zo.”

Groot gemis

Petra denkt dat het een groot verschil had gemaakt als zij en Hans na het programma nog nazorg hadden gehad. “Help stellen zoals Hans en ik waren, twee mensen die lang alleen zijn geweest, met een relatiecoach. Het had veel kunnen helpen als wij hulp hadden gehad van een professional die ons op de goede weg had kunnen zetten. Tijdens het programma hadden we wel een lijntje naar een psycholoog, maar dat was juist achteraf handig geweest.”

