Petra uit B&B Vol Liefde doet boekje open over relatiebreuk: “Altijd meer vrienden geweest”

Vorig jaar leek het nog dikke mik te zijn tussen de twee: Petra pakt haar koffers en emigreert naar Frankrijk. Nu, een jaar later, blijkt ze weer terug te zijn in Nederland. Volgens Petra zijn ze al een tijdje uit elkaar. “Het was leuk geweest als we smoorverliefd op elkaar waren geworden, maar we zijn vrienden en we houden van elkaar”, zo moet Petra concluderen. Er blijft dan ook niets meer dan een platonische relatie over volgens haar.

“Vooral ons best gedaan voor de buitenwereld”

Terugkijkend moet ze concluderen dat de vonk misschien wel nooit is overgeslagen. “Ik heb ook nooit gezegd dat ik verliefd was. Ik heb gezegd dat hij mij gelukkig maakte op dat moment. Wij zijn altijd meer vrienden geweest. En ik denk dat we vooral heel erg ons best hebben gedaan voor de buitenwereld.” Gelukkig hoeft ze haar liefdesverdriet niet in haar eentje thuis te verwerken. Tijdens het interview loopt er namelijk een onbekende man door het beeld heen, die Petra voorstelt als haar huisgenoot. Als Aran haar vraagt of ze misschien alweer op zoek is naar een nieuwe liefde, geeft ze een geheimzinnig antwoord. “Daar gaan we het niet over hebben.”’

Bron: RTL Boulevard