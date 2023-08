Petri uit ‘B&B vol liefde’ reflecteert op haar gedrag: “Veel kanten van mezelf gezien waar ik minder blij mee was”

Voor het eerst reageert Petri zelf op de afleveringen.

Flinke kritiek

Petri kreeg vier enthousiaste mannen over de vloer in haar Franse B&B. Helaas liep het tussen haar en alle mannen mis. Donderdagavond zagen we hoe Thomas moest vertrekken, nadat hij in Petri’s zogenoemde irritatiezone was beland en het haar niet meer lukte om aardig tegen hem te doen. Daar hadden de kijkers op X (voorheen Twitter) geen goed woord voor over. Kon Petri niet wat vriendelijker doen?

Petri reflecteert

Voor het eerst reageert Petri nu zelf op al die kritiek. Zij heeft de afleveringen natuurlijk inmiddels allemaal gezien. “Wat vind je van je eigen reacties en uitlatingen terugkijkend naar de afleveringen?” vraagt een kijker haar. Op het TikTok-account van RTL geeft ze antwoord.

Minder blij

“Ik heb heel veel kanten van mezelf gezien waar ik minder blij mee was. Ik weet natuurlijk al heel lang dat ik redelijk direct ben en ik heb echt wel regelmatig dat ik denk: nou, dat kan wel een beetje minder”, aldus Petri.

Petri’s boompje

Een van de momenten waarop Petri hard uithaalde, was toen Hans een goedbedoelde poging deed om haar boom te snoeien. “Ik kom hier aan en ik ben meteen niet blij. Dit is helemaal niet wat mijn bedoeling was”, zei Petri gepikeerd. Woorden die ze nu dagelijks terughoort. Een kijker vraagt haar nu hoe het momenteel met haar boompje is. “Mijn boom is nog steeds herstellende”, laat ze weten.

Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers bespreken in deze video de laatste afleveringen van ‘B&B vol liefde’, de hoogtepunten én leuke nieuwtjes omtrent de B&B-eigenaren. Bovendien ontdekte Matthijs een bijzondere video van Joy in het kunstenaarsdorp Ruigoord:

