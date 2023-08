Petri uit ‘B&B vol liefde’ stuurt derde man weg: “Ik word moe van de gesprekken met jou”

Toine heeft nog zijn uiterste best gedaan, maar wat hij ook uit de hoge hoed probeert te toveren, hij gaat er Petri’s hart niet mee veroveren. Zijn zelfgebouwde camper is in eerste instantie wel een hit tót blijkt dat hij een quote achterop heeft geplakt. Nou is Petri best wel van de quotes. Ooit had ze er zelfs een paar in huis hangen die tot grote ongenoegen van haar dochters echt de deur uit moesten. Maar déze quote? Achterop een camper? Wát een afknapper.

Petri zit nogal hoog in haar irritatiezone. “En als dat langer duurt, dan weet ik dat ik vervelend ga worden. Dan ga ik dingen zeggen die niet aardig zijn en die niet nodig zijn. Dat verdient Toine niet.” Tijd om hem én zijn camper én zijn quote terug naar Nederland te sturen. Einde B&B vol liefde-avontuur.

Moe van de gesprekken

“Ik probeer dan heel erg te bedenken van: Waar komt dat dan van? Wat is dat? Ik merk gaandeweg de dag dat het mij heel veel energie kost. Op de een of andere manier word ik heel moe van de gesprekken met jou en dat wil ik niet.”

De teleurgestelde Toine ziet dat helemaal niet aankomen. “Integendeel, ik had het gevoel dat we losser werden naar mekaar toe.” Maar Petri kan haarfijn uitleggen waarom haar logé haar zo tegenstaat. Als Toine naar voorbeelden vraagt, weet ze niet welke ze moet kiezen. Zóveel heeft ze er. Eén ding is zeker: Petri vindt het in ieder geval niet lastig om zich eerlijk uit te drukken.

De pijnlijke waarheid

“Eigenlijk op alles wat jij zegt wil ik een reactie geven waarvan ik weet dat die niet aardig is en dus zeg ik dat niet en zeg ik iets anders. En dat kost mij energie”, legt de B&B-houder uit. “Je hebt het hart op de juiste plaats, maar in mijn ogen verschillen wij zo fundamenteel in alles, dat het never nooit iets gaat worden.”

Ze ratelt maar door en het wordt eigenlijk alleen nog maar pijnlijker. “Het zuigt energie weg. Dat is niet goed voor mij, maar dat is ook niet goed voor jou.” Toine probeert er nog wel tussen te komen en uit te leggen dat hij dacht dat het beter ging tussen de twee. “Jij ziet en voelt niet aan dat ik helemaal niet oké ben”, zegt Petri bits. Ze verduidelijkt zichzelf nog maar eens: “Je bent goed zoals je bent, je moet helemaal niet veranderen, maar het past niet bij mij. Op geen enkele manier.”

Ai. Pijnlijk duidelijk, Petri. Toine gooit er maar een grapje in, over die wijn die hij nog te goed heeft van Petri. Om de boel toch íets luchtiger te houden. Dat vindt ze overigens wel heel grappig. Alsof de lucht geklaard is en eindelijk iets positiefs in Toine kan zien. “Dit vind ik nou wel humor, he he, kan ik eindelijk een keer om je lachen.”

