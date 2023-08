Petri van ‘B&B vol liefde’ is emotioneel: “Ik ben een beetje in de war”

Toine voelt zich daarentegen gelijk thuis bij Petri. Hij denkt dat hij wel bij haar past, en andersom. Petri geeft hem een eerlijke kans, maar ze voelt ook al meteen dat dit ’m niet gaat worden. “Ik heb me voorgenomen om elke man open te ontvangen, de kans te geven en de tijd te nemen om te kijken of er iets mogelijk is. Maar Toine en ik leven in verschillende werelden”, vertelt ze kort na hun ontmoeting.

Niet galant

Vriendin Josje is afgereisd naar de Franse plaats Monclar om Petri bij te staan in deze roerige periode. Met z’n drieën gaan ze op pad om mosselen in te slaan voor het diner. Vervolgens drinken ze nog wat op het terras, waar Josje de rekening op zich neemt.

Toine scoort tijdens deze middag weer geen punten bij Petri. “Ik zou Toine, zoals ik hem nu ken, niet omschrijven als een galante man. Dan denk ik dat het normaal is dat je even ‘dankjewel’ zegt. Dat mis ik dan bij Toine. De twijfels die ik heb, worden bevestigd.”

Snel en lastig

Onder het genot van een wijntje vraagt Toine hoe het met Petri gaat. Daar besluit ze eerlijk op te antwoorden en ze vertelt hem over haar twijfels. “Ik ben een beetje in de war. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij mij ziet. Volgens mij ben ik niet mijn leukste zelf op het moment.”

Toine is zich van geen kwaad bewust en zegt Petri dat hij haar een leuke en lieve vrouw vindt. Als hij de vraag terugstelt, komt hij van een koude kermis thuis. “Ik vind het lastig. Ik vind je een hartstikke aardige man, maar ik voel me niet tot je aangetrokken. Sterker nog: ik heb het idee dat we in verschillende werelden leven. Dat wij heel anders zijn”, antwoordt Petri. Dat dit de liefde van haar leven is, kan Petri zich niet voorstellen. “En dat vind ik heel snel en dat wil ik eigenlijk niet. Daarom vind ik het ook zo lastig.”

Achtbaan aan emoties bij Petri

De situatie zorgt voor tranen bij Petri. Ze hoopt vurig op un coup de foudre (Frans voor liefde op het eerste gezicht), maar dat is haar nog niet overkomen. Ze vraagt zich af of de liefde voor haar is weggelegd. “Ik gun mezelf een leuke vent, waarmee het vanzelf gaat. En dat is deze man niet. Ik ben niet teleurgesteld, want het is er of het is er niet. Dat kun je niet afdwingen of forceren.” Ze besluit dat ze door moet, ook al kost de situatie haar energie.

Bron: RTL