Philip en Maarten herkennen clitoris niet in ‘De slimste mens’: “Is het een stemvork? Een wasknijper?”

Milou was de uitdager van de avond en bleek ook iets uitdagends voor presentator Philip in petto te hebben.

De drie dames kregen de vraag wat voor tatoeage de potige smurf op zijn arm heeft. Dat wisten ze niet, maar het bleek een hartje te zijn. “Milou, jij hebt diverse tatoeages heb ik begrepen, maar de meest bijzondere staat op je rechterenkel”, vroeg Philip. “Kunnen we die even zien?”

Milou stond op en liet de tatoeage zien. Philip had duidelijk geen idee waar hij naar keek. “Wat denk je dat het is?”, vroeg Milou hem. “Ik kan het niet goed zien”, aldus Philip. Maarten van Rossem wilde wel een poging wagen: “Een stemvork? Een mislukte wasknijper?”

“Het is een clitoris”, verklaarde Milou. “O, dat had ik niet meteen... wat wil je daarmee zeggen?”, stamelde Philip. Milou begon te vertellen over de orgasmekloof en dat de clitoris vaak wordt vergeten. Philip vroeg zich vervolgens hardop af hoe haar tatoeage daarbij gaat helpen. “Het is een gespreksstarter. Nu weten jullie en de mensen in de zaal hoe een clitoris eruit ziet”, verklaarde Milou. “Nou, praktisch hoor”, aldus Maarten.

