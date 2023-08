Philip Freriks blijkt niet zo braaf als we denken: “Ik ben vervolgd door de politie”

Het onderwerp kwam ter sprake na een vraag over Opsporing verzocht. Kandidaat en journaliste Elodie Verweij liet weten dat zij in haar jeugd weleens is opgepakt - wegens het spugen op auto’s vanaf een viaduct. Philip deed hierna ook een boekje open, want ook hij is weleens met de politie in aanraking geweest.

Philip Freriks vervolgd voor joyriding

“Ik ben ooit vervolgd voor joyriding”, aldus Philip Freriks. Hij was 15 jaar toen het gebeurde. “Ik had een brommer geleend van een vriend, maar je moest 16 zijn. Ik wilde niet zeggen dat die jongen die brommer aan mij had uitgeleend, dus ik zei dat ik hem gewoon zelf had meegenomen.” En dat had flinke gevolgen: “Toen werd ik prompt van joyriding beschuldigd.”

Niet het enige...

Jaren later kan de presentator erom lachen: “Hier staat een groot crimineel voor je, maar het is allemaal goed gekomen.” Daarna biecht hij op dat hij nóg eens iets illegaals deed. Ook alweer een tijd geleden, in 1968, vervalste Philip Freriks perskaarten toen Jan Janssen als eerste Nederlander de Tour de France won. “Je had ze in verschillende kleuren en wij kleurden met viltstiften die dingen in. We liepen voorop”, aldus de presentator.

Afvaller

Woensdagavond speelden musicalster Nandi van Beurden en journalist Elodie Verweij tegen de nieuwe uitdager, theaterdirecteur Jörgen Tjon A Fong. Die laatste werd de slimste van de dag, waardoor de dames in de dagfinale terechtkwamen. Een vraag over eczeem werd Elodie fataal. Helaas moest zij het programma verlaten.

Philip bekent opeens allerlei vergrijpen uit zijn jonge jaren. 😮 #deslimstemens — Darth Phoenix 🦉🌳🧙‍♂️ (@PatrickDeRaaff) 9 augustus 2023

Kan Philip Freriks niet een (radio)programma krijgen met de titel 'Opa vertelt'. Ik hang aan zijn lippen om al die anekdotes 🤗 #Deslimstemens #slimstemens — Alja (@Alja033) 9 augustus 2023

Bron: De slimste mens