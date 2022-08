In ruim twintig seizoenen van De slimste mens waren het alleen Nederlanders die op de drie bekende stoelen plaats namen. Gisteren kwam daar verandering in: voor het eerst streek een Belg neer als kandidaat in het populaire quizprogramma. En niet zomaar een Belg: het was Philippe Geubels, hét gezicht van de Vlaamse versie van het programma. Presentator Philip Freriks noemde de comedian zelfs “de Vlaamse Maarten van Rossum” bij zijn introductie. Dat belooft wat!

Geen oude mannetjes

Het grootste verschil tussen de Vlaamse en Nederlandse editie van het spel? Daarop heeft Geubels een - hoe kan het ook anders - hilarisch antwoord. “Wij hebben geen oude mannetjes”, doelend op het iconische duo Philip Freriks en Maarten van Rossum. Aan Van Rossum viel overigens nog iets op: zijn hotelbel, waarmee hij regelmatig de aflevering onderbreekt om zijn kennis met de kijkers te delen. Die zilveren bel ontbreekt in de Vlaamse variant van het programma, en dus vindt Geubels ’m maar wat fascinerend. Zoals het een goede gastheer betaamt, heeft Freriks aan het einde van de aflevering daarom nog een cadeau voor de Belgische kandidaat: Geubels mag de bel mee naar huis nemen.

De aflevering

Let op: in onderstaande alinea lees je spoilers over de aflevering van 11 augustus.

Of dat ook voor de winst geldt? Niet bepaald. Als jurylid brengt de komiek het er beduidend beter vanaf dan als kandidaat. In de finale moet hij zijn eer hoog houden tegen cabaretier Teun van den Elzen, maar dat loopt niet zo soepel als de grappen die hij er normaal gesproken uitgooit. Met een -miniem, dat dan weer wel - verschil op de klok, verliest hij het uiteindelijk van Van den Elzen. Geubels’ debuut is dus van korte duur, en na één aflevering moet hij het spel alweer verlaten. Mét zilveren bel op zak, dat dan weer wel.

