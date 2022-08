Piet Paulusma’s dochter Martsje: “Ook voor ons kwam zijn dood abrupt”

Begin augustus was het volgens traditie weer tijd voor de Sneekweek: een week van zeilen, feestjes en mooie herinneringen. Voor veel inwoners van Friesland en andere zeilliefhebbers, maar in het bijzonder voor de familie Paulusma. Dit was voor hen de eerste Sneekweek zonder Piet, die in maart dit jaar overleed aan de gevolgen van kanker. Waar ze normaal gesproken herinneringen mét hem maakten, was het nu vooral herinneringen ophalen. RTL Boulevard sprak dochter Martsje over de emotionele terugkeer naar het evenement.

Mooie herinneringen

Wie Sneekweek zegt, zegt Piet Paulusma. De weerman stond steevast op het evenement, en kwam dagelijks op tv om het weer voor de komende dagen te voorspellen. Martsje: “Mijn vader heeft zich 25 jaar lang heel verantwoordelijk gevoeld voor de Sneekweek, met zoveel mensen op het water. We waren er altijd, en waren elke dag op het eiland om het weer op te nemen.” Het is dus een emotioneel weerzien met de Friese wateren voor Martsje. Emotioneel, maar ook mooi. “Hier liggen heel veel herinneringen. Ik kan zeker wel genieten, maar af en toe word je overvallen door de emoties.”

Onverwachts overlijden

Hoewel Piets dierbaren lange tijd de enigen waren die van zijn ziekte afwisten, kwam ook voor hen het overlijden onverwachts. “Het was duidelijk dat hij het uiteindelijk niet zou gaan overleven, maar de maand voor het overlijden kregen we nog heel goed nieuws. Toen leek het nog hartstikke goed te gaan. Een week voordat hij overleed, waren we zelfs nog bezig met de toekomst. Hij had zijn huis verkocht, en we gingen op zoek naar een nieuwe plek. Ook voor ons was het allemaal nog heel abrupt,” zo vertelt Martsje zichtbaar geëmotioneerd. Gelukkig stopt het haar niet van genieten: de herinneringen aan haar vader op dat water, die blijven.

Ook Piets tweelingbroer Lume vertelde onlangs over het emotionele afscheid van zijn broer.

