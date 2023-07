Pip Pellens onthult het geslacht van haar eerste kindje

Wat blijkt? De twee hadden het zelf al een tijdje bij het juiste eind.

En het wordt...

“We voelden allebei dat het een meisje zou worden en dat gevoel bleek te kloppen”, vertelt Pip aan het tijdschrift. “Toch gek is dat.” De acteurs zijn er hartstikke blij mee. “Een jongetje was net zo welkom geweest, maar als je het geslacht weet, kun je je toch nog beter een voorstelling maken en samen fantaseren over hoe het gaat zijn. Ik hoop dat ze net zo cute is als Pim. En net zo slim.”

Eerder willen weten

De actrice had achteraf gezien liever een pretecho gehad, zodat ze het geslacht van haar baby eerder had geweten. “Ik vond het nu wel heel lang wachten tot we het wisten.”

Zwangerschap

Pip is inmiddels dertig weken zwanger en voelt zich goed. “Misschien heb ik geluk of zijn het de genen, maar ik zit in een prima periode. Ik heb vooral honger. Héél veel honger. Misselijk ben ik maar twee weken geweest. Net toen ik dacht: ik hoop niet dat dit heel lang gaat duren, was het weer voorbij.”

Sisa is 44, heeft een tien jaar jongere man en is zwanger van de vierde. In onderstaande video vertelt ze hoe het is om op je 44e zwanger te zijn.

Bron: RTL Boulevard