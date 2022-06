Pittige reacties op ‘BOOS’-aflevering over de band tussen het koningshuis en defensie

De afgelopen maanden werkte BOOS samen met Vrij Nederland aan een verhaal over de band tussen defensie en de koninklijke familie. Wat blijkt? Defensie is bereid de regels te buigen voor de familie én trekt leden van het koninklijk huis voor.

Presentator Tim gaat in de aflevering dieper in op de situaties van Pieter van Vollenhoven, zijn zoon Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau en zijn neefje Lucas van Lippe-Biesterfeld.

Zomaar een extra titel voor Pieter van Vollenhoven

Pieter van Vollenhoven, getrouwd met prinses Margriet, kreeg in april 2019 de eretitel van opperofficier bij de Luchtmacht en werd benoemd tot ‘reserve Commodore Titulair’. Erg verrassend, aangezien hij nooit op uitzending is geweest, terwijl dit verplicht was voor de andere militairen die deze eretitel kregen.

Salarisverschillen

Zijn zoon Pieter-Christiaan van Oranje heeft wel degelijke een professionele carrière bij de krijgsmacht, maar ook daar gebeurde het een en ander dat eigenlijk niet door de beugel kan. Hij nam het initiatief om zes militairen tot ‘majoor’ te benoemen, terwijl vier andere militairen ‘kapitein’ bleven. Het enige verschil is dat de vier kapiteins ongeveer duizend euro per maand minder salaris ontvingen, terwijl ze hetzelfde werk deden.

Een streepje voor bij defensie

Ook vandaag de dag wordt de koninklijke familie voorgetrokken. Zo is Lucas van Lippe-Biesterfeld, zoon van prins Maurits en Marilène, op zijn 18e namelijk al officier, slechts 11 maanden nadat hij in 2020 aan de slag ging bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Normaal duurt het anderhalf tot vier jaar voordat je kan worden bevorderd tot officier. Zo snel officier worden is dus onmogelijk voor de gewone sterveling, maar de koninklijke familie krijgt bij defensie altijd een streepje voor. Kortom: Lucas heeft zonder benodigde diploma’s en ervaring een officiersrang gekregen met bijbehorend salaris.

Daarna ging Lucas op missie naar Irak. Hoewel het behalen van een technische opleiding (VTO) een verplicht onderdeel is binnen de opleiding, werd deze eis voor Lucas losgelaten. Dit is niet eenmalig gebeurd, er blijkt een patroon in te zitten.

Heftige reacties van kijkers

Na het hele The voice-schandaal werd er dus weer een beerput opengetrokken. Kijkers laten op Twitter weten geschrokken te zijn van de onthullingen van Tim. Ook al wisten ze al wel dat de banden tussen het koningshuis en defensie niet helemaal zuiver zijn, hadden ze niet verwacht dat de royals zomaar officier konden worden of eretitels kregen.

Ze zijn dan ook blij dat BOOS dit heeft uitgezocht. “Heel goed dat BOOS de hypocriete regels en gedrag van defensie en het koningshuis aan de orde heeft gesteld”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Mooi staaltje werk van Team BOOS! Het besprokene is dan wel genoegzaam bekend, maar zeker goed dat het onder een vergrootglas komt te liggen en er weer een beerput open gaat.”

Mooi staaltje werk van Team #BOOS! Het besprokene is dan wel genoegzaam bekend, maar zeker goed dat het onder een vergrootglas komt te liggen en er weer een beerput open gaat.



Hier moet verantwoording voor afgelegd worden, titels en rangen aangepast en de stekker uit deze onzin. https://t.co/zdAdANrtbQ — JW 😎 (@JanWillemBullee) 2 juni 2022

https://t.co/RoN1qA5clp Heel goed #boos de hypocriete regels en gedrag #defensie en #koningshuis aan de orde gesteld. — Mariska Pikaart (@mariskapikaart) 2 juni 2022

De nieuwe #boos is opnieuw een hoopgevend signaal dat er toch nog goeie onderzoeksjournalistiek bestaat in de wereld. Jammer dat we daar in Vlaanderen niet over kunnen meespreken. https://t.co/vO4HEpnL04 — Lennert Beuckelaere (@LennertbLennert) 2 juni 2022

De aflevering van #BOOS van vandaag heeft wederom bewezen hoe onwetend minister #Ollongren is. Niemand begreep haar benoeming als minister van #Defensie, of überhaupt haar nieuwe aanstelling als minister na het toeslagenschandaal. Toch zit ze er, en weer gaat er van alles mis. — Ryan Veeman (@ryanveeman) 2 juni 2022

En natuurlijk denkt onze @MinPres dat het niet zo is wat @debroervanroos en team heeft onderzocht. Benieuwd of hij daar dan even wat over laat horen. #boos #defensie — Mira (@Mira_istekort) 2 juni 2022

Bron: BOOS, Vrij Nederland, Twitter