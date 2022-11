Politica Nilüfer Gündogan in ‘Boerderij van Dorst’: “Dit was het meest klote jaar ooit”

Ook heeft ze sinds een paar weken last van gezichtsverlamming. Dit komt waarschijnlijk door stress. Aan Raven vertelt Gündogan hoe moeilijk het afgelopen jaar voor haar was.

In therapie

Nilüfer is als kind ernstig mishandeld door haar vader. “Hij heeft nooit verantwoordelijkheid genomen. Nu is hij 70 en klaagt hij dat niemand langskomt. Wie heeft er nou zin om bij een klootzak op bezoek te gaan?” Ze kreeg daarvoor eerder al therapie, maar in maart zocht ze opnieuw hulp. “Onder extreme stress komt alles wat met dat trauma te maken heeft weer naar boven.”

“Ik merkte dat ik na alle valse aantijgingen nog amper de straat op durfde en mensen begon te mijden.” Tijdens het planten van fruitboompjes vertelt ze haar heftige verhaal. “Het was echt een hel om je nergens meer veilig te voelen. En dat je overal roddels en leugens over jezelf kan lezen. Dat je echt gewoon denkt: what the fuck gebeurt hier? Dit is niet waarom ik de politiek in ben gegaan, om zo kapot gemaakt te worden.”

Haar stem begint te trillen. “Eén ding wist wel: ik vecht terug. Maar ik merkte dat het begon te piepen en te kraken.” Raven benadrukt dat ze wel snel terug was in de politiek. “Ja, er zit echt iets taais in mij.”

Keiharde beschuldigingen

Eerder dit jaar werd de politica uit de fractie gezet. De partij ontving dertien meldingen, over onder meer handtastelijkheden, intimidatie en ‘ongewenste seksuele avances’. Enkele uren na de verklaring van Volt, twitterde Gündogan dat er sprake zou zijn van ‘smaad en laster’.

“Er zijn ook mensen die jou als een rotte appel zien nu”, zegt Raven in Boerderij van Dorst. “Wat doet het met jou, je komt zelf uit een onveilige omgeving, dat er mensen zijn die zich onveilig voelen bij jou in de buurt? Herken je je in de beschuldigingen?”

Nilüfer herkent zich er niet in: “Nee, ik ben doortastend en resultaat gedreven. Ik kan wel streng zijn.”

Ook wordt de politica beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Ik heb gehuild toen ik dat hoorde. Dit kun je me echt niet aandoen, de dood van mijn man zit nog steeds in mijn systeem. Hoe vals wil je het hebben?”

Het overlijden van haar man

In 2017 overleed haar grote liefde Bas. Hun zoontje was nog maar een maand oud toen ze hoorden dat hij niet meer beter zou worden. In een interview met Flair vertelde ze over die heftige tijd, hun laatste reis naar Parijs en zijn euthanasie. Tegen Raven vertelt ze dat ze nog veel met zijn dood bezig is, maar wel iemand zou willen om mee door Parijs te struinen. “Maar ik voel geen haast of druk. Het komt wel.”

‘Klote jaar’

Nilüfer is vooral druk met haar zoontje en vecht hard tegen de, volgens haar, valse aantijgingen. Op 22 december is de rechtszaak. “Dit was het meest klote jaar ooit”, zegt Gündogan. “Dit gun ik mijn ergste vijand niet.”

Bron: NPO