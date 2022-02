Politie ontving tot nu toe 5 aangiften en 20 meldingen na ‘BOOS’-uitzending over ‘The voice’

Deze aangiften en meldingen zijn gedaan na de uitzending van BOOS over de misstanden bij The voice.

Aangiften en meldingen

“De afgelopen weken hebben zich bij de politie tientallen slachtoffers gemeld van mogelijk seksueel misbruik en of ongewenst seksueel gedrag”, laat de politie weten.

Niet bekend wie

De politie kan uiteraard niks vertellen over de inhoud van de meldingen. We weten dus niet of dit om Jeroen Rietbergen, Ali B, Marco Borsato, de in opspraak geraakte regisseur Martijn of iemand anders gaat. Het Openbaar Ministerie is bezig met het beoordelen van deze meldingen.

Beweging in gang gezet

De politie laat weten dat er ook veel meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnenkomen die losstaan van The voice: “Ook de komende tijd kunnen slachtoffers nog met hun verhaal bij ons komen. We zien dat er een breed maatschappelijk debat op gang is gekomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat er een beweging in gang is gezet: het is drukker dan normaal met mensen die de zedenteams bellen. Niet alleen slachtoffers rond TVOH vinden hun stem.”

Los van The voice

“De meeste telefoontjes hebben niets te maken met dat programma. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om meldingen van aanranding, verkrachting of seksueel misbruik dat jaren geleden is gebeurd.”

Tim Hofman: “Ik wil veel vaker rokken en make-up dragen”

Bron: RTL Boulevard