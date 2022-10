Presentator Derk Bolt reageert voor het eerst op mismatches bij ‘Spoorloos’: “Helaas niet te voorkomen”

Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Spoorloos deelnemers heeft gekoppeld aan familieleden die achteraf helemaal geen familie bleken te zijn? Op die vraag probeerde Khalid woensdagavond antwoord te krijgen in zijn talkshow. Presentator Derk Bolt zat aan tafel om zijn kant van het verhaal te doen. Hij is al dertig jaar de presentator van Spoorloos.

Derk Bolt gaf eerder woensdag aan dat hij niets wilde zeggen over de uitzending van Kees van der Spek, maar veranderde in de loop van de dag van gedachten. “Er wordt zoveel over gepraat, dat je je mond niet kan houden. Ik wil ook onze kant van het verhaal vertellen en wat het ons doet", begon hij zijn verhaal.

Derk Bolt reageert op mismatches Spoorloos

“Het is het allerergste voor de mensen die hier door getroffen zijn. Dat is buitengewoon tragisch", benadrukt Bolt een paar keer. Daarna wordt wel duidelijk dat hij zijn twijfels heeft over de bevindingen van Kees van der Spek en dat hij van mening is dat mensen het programma onderuit willen halen. “Er zijn heel veel mensen ondersteboven, maar ook heel veel levens niet ondersteboven. Het is heel tragisch, maar sommige dingen zijn helaas niet niet te voorkomen. Fouten worden overal gemaakt. Vooral in de periode waar dit over gaat, dat was niet de makkelijkste. Dat was allemaal heel ingewikkeld in Colombia. (...) Maar ik heb vertrouwen in Edwin Vela, onze medewerker in Columbia. Hij dacht óók dat hij mensen aan de juiste persoon koppelde. Welk bewijs is er geleverd voor de onbetrouwbaarheid van Edwin? Ik trek in twijfel dat bewezen is dat deze man iemand heeft opgelicht. Ik zou zeggen: kom met het bewijs.”

Betrouwbaarheid Spoorloos

Presentator Khalid en de andere gasten aan tafel proberen Bolt duidelijk te maken dat niemand het programma onderuit wil halen, maar dat het vertrouwen is aangetast en er wel wat meer besef mag zijn voor wat er hier is aangericht. Door dit voorval kunnen andere deelnemers nu ook twijfelen aan de betrouwbaarheid van hun onderzoek. Bolt licht toe: “De zoekers zijn het allerbelangrijkste in ons programma. Ze krijgen alle, alle aandacht. Mensen zijn altijd welkom, er is nooit een moment geweest dat we afgehaakt zijn. We hebben nu twee foute matches, twaalf matches worden nog onderzocht en die betrokken zijn allemaal benaderd.

We hebben een paar jaar geleden ook twee mismatches gehad in Indonesië. Wij staan die mensen op alle mogelijke manieren bij om toch achter de waarheid te komen. Er is geen enkel belang om mensen opzij te schuiven. (...) De inzet is groot, de behoefte van mij om mensen bij elkaar te brengen is groot.”

Vertrouwen terugwinnen

Bolt hoopt dan ook dat de makers van Spoorloos de gelegenheid krijgen om het vertrouwen terug te winnen. “Dat doe je door twijfels weg te nemen bij mensen die twijfelen. Als mensen twijfelen, willen we ze graag helpen om alsnog een DNA-test te doen. Dat was in die tijd heel erg ingewikkeld, zeker in landen als Colombia. Vanaf 2008 zijn we dat steeds meer gaan doen en vanaf 2019 dekken we alles af met DNA. Nu kan er geen mismatch meer zijn.”

In de aflevering van Kees van der Spek’s Oplichters Aangepakt staat de Colombiaanse tussenpersoon Edwin Vela Centraal. Hij deed jarenlang onderzoek voor Spoorloos in Colombia en was bij zestien zaken betrokken. Deelnemers Barbara Quee en Kristian van der Mark gingen in 2005 en 2003 in Spoorloos op zoek naar hun biologische familie. Quee vond via Vela haar biologische moeder, maar zij wilde om onduidelijke redenen geen contact met haar. Uiteindelijk bleken er veel fouten te zijn gemaakt bij de koppeling en bleek deze vrouw niet haar moeder te zijn. Van der Mark vond via dezelfde tussenpersoon zijn halfbroer. Hij had vanaf het begin al het gevoel dat er iets niet klopte. Het contact liep stroef en verwaterde uiteindelijk volledig. In 2019 besloot hij opnieuw op zoek te gaan naar zijn familie. Toen kwam hij er ook achter dat hij helemaal geen bloedband heeft met de man waarvan hij dacht dat het zijn halfbroer was. De KRO-NCRV zegt in een reactie twee ‘mismatches’ in Colombia te kunnen bevestigen. Ze onderzoeken nu de zestien zaken waar Vela vooronderzoek voor deed. Twee matches die destijds tot stand zijn gekomen, blijken wel te kloppen. “De overige twaalf zaken gaan we opnieuw tegen het licht houden en indien gewenst en mogelijk bieden we de betrokkenen alsnog een DNA-test aan. Sinds 2019 doen wij standaard een DNA-test bij al onze zoektochten”, lichten zij toe in de verklaring.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Khalid & Sophie