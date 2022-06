Presentator Jamie Trenité wordt voor het eerst vader en onthult gelijk of hij een zoon of dochter krijgt

En daarmee onthult hij ook gelijk of ze een jongetje of een meisje verwachten.

Jamie Trenité wordt vader

En het is een... jongen! Op de foto houdt Jamie een ballon vast met daarop de tekst ‘It's a boy’. “Zoooooo blij!!!!”, schrijft de dolgelukkige Jamie bij de foto. Hij ontvangt veel felicitaties, ook uit bekend Nederland. Zo feliciteren onder andere Leco van Zadelhoff, Anouk Hoogendijk en Quinty Trustfull hem met dit mooie nieuws.

Waar kun je Jamie van kennen?

Jamie is tv-presentator en de zoon van actrice Linda van Dyck (o.a. bekend als Tante Jans in Ciske de Rat). Hij heeft diverse programma's gepresenteerd en is nu regelmatig te zien aan de desk van RTL Boulevard. Hij deed mee aan programma's als Wie is de mol?, Dancing with the stars en Make up your mind. Naomi is vastgoedconsultant. In 2020 werden Jamie en Naomi nog samen gefotografeerd in hun huis voor de Nederlandse Vogue Living.

Nog wat andere kiekjes van de aanstaande ouders:

Bron: Instagram