Presentator Niels Oosthoek krijgt tóch geen zoontje: “Wat? Ze?”

In de podcast Borrelpraat, die hij samen met acteur Thijs Boermans heeft, doet hij zijn verhaal.

Niels Oosthoek doet verrassende ontdekking

“Ken je die mop van die twee mensen die dachten dat ze een zoontje kregen?”, begint Niels. Hij en zijn vriendin Karisa hadden bij 16 weken zwangerschap een echo. De verloskundige vertelde ze destijds dat ze weer een jongetje kregen. Toen het stel vier weken later de twintigwekenecho had, kregen ze ineens iets anders te horen.

Toch een meisje

“Die mevrouw vraagt: ‘Willen jullie weten wat het geslacht wordt?’”, vertelt Niels, waarna hij zegt dat ze het geslacht al weten. Vervolgens zegt de verloskundige: “’Oké, dan ga ik het gewoon allemaal even controleren. Nou, ze ligt er mooi bij’.”

Mannenfamilie

“Ik zeg: ‘Wat? Ze?’ Dus ik kijk haar aan. ‘Dochtertje toch?’ ‘Nee, wij dachten dat we een zoon kregen!’”, riep Niels verrast. Lachend laat hij weten: “Ik ben me wekenlang aan het voorbereiden samen met mijn vriendin: we krijgen een tweede zoon. In m’n hoofd zat ik straks met twee kereltjes. Oké, wat vet, ik heb alleen maar broers, we komen echt uit een mannenfamilie. M’n opa’s hadden alleen maar boers.”

Uniseksnaam

De twee hadden de babykamer al blauw geverfd én ze hadden al namen bedacht. Gelukkig zijn het uniseksnamen, aldus Niels. “Dus er zit een grote kans in dat we die gewoon doortrekken.”

