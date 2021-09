Presentatrice Dyantha Brooks deelt blij nieuws: ‘Robinson’-baby op komst

Op Instagram deelt de presentatrice het blije babynieuws met een video van de echo en onthult ze ook meteen het geslacht van de kleine spruit in haar buik.

Alles voor de winst

Expeditie Robinson houdt alweer een paar weken op rij miljoenen kijkers aan de buis gekluisterd. Ook Dyantha is nog in de race voor de titel ‘Robinson’. Ondanks een knieblessure brengt ze het er tot nu toe behoorlijk goed vanaf.

Liefdesbaby

Aan Shownieuws vertelt ze dat het echt een liefdesbaby is. “Ik ben teruggekomen van de expeditie en meteen zwanger geworden”, zegt ze stralend. Voor de opnames van het programma had ze in tranen tegen haar man Mick op Schiphol gezegd: ‘Als ik terugben, dan gaan we voor de tweede.’ “En dat bleek, daar is geen woord aan gelogen”, lacht ze. De presentatrice laat verder weten dolblij te zijn dat het een weer een jongetje is, maar vooral dat alles er goed uitziet.

Bron: Instagram Dyantha Brooks, Shownieuws