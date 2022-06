Presentatrice Lauren Verster is zwanger van derde kindje

De presentatrice is momenteel in Dubai voor opnames van een nieuw tv-programma voor NPO 3. Ze plaatste een foto van deze reis op Instagram, waarop we kamelen zien én een beginnende zwangerschapsbuik.

Derde baby voor Lauren Verster

In de tekst bij de foto maakt Lauren een grapje. “Kijk, de kamelen uit Dubai en ik begrijpen elkaar; wij weten hoe het is om met zo’n bult rond te zeulen.”

Ongepland, maar meer dan gewenst

De derde baby was niet echt gepland, schrijft Lauren. Maar nog een kindje is meer dan welkom in het gezin Verster-Diepeveen. “Het lag niet echt in de planning, wel heel blij mee”, schrijft ze. “Zin in nog zo’n heerlijk kraaitje, kan niet wachten tot je er bent.”

Lauren Verster weer zwanger, van...

Vlak nadat Lauren online bekend maakte dat ze weer zwanger is, plaatste ze nóg een foto. Dit keer van haar oudste dochter, Leentje Wambleesha (Lees hier waar de naam ‘Wambleesha’ vandaan komt).

Bij de foto grapt ze: “O PS, en de vader is (weer) Jasper!”

“Het moederschap is niet zwaar”

Lauren heeft al twee dochters met haar vriend Jasper Diepeveen, Maggy en Leentje. Hij werkt als cameraman. In een interview met Libelle zei Lauren eerder over haar partner: “Hij is een lekker ding, met dat gespierde cameramannenlijf en zijn dromerige, ontspannen, positieve houding. Jasper doet alles op zijn eigen manier, wat een ander er ook van vindt. Toen we Leentje kregen, besloot hij direct om minder te gaan werken om zijn kind te kunnen zien opgroeien. Een ander vindt dat misschien niet ‘mannelijk’, voor Jasper was het een uitgemaakte zaak.”

Ze speculeerde toen ook al over een derde kindje. “Ik vind het moederschap totaal niet zwaar. Het is dat de tweede zwangerschap zo tegenviel, anders zou ik nog wel voor een derde willen gaan. Jasper niet, hoor. Hij vindt het druk genoeg met drie vrouwen thuis.”

