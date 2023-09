Prijswinnende bondscoach Sarina Wiegman geeft een ontroerende speech

De Spaanse voetbalsters wonnen op 20 augustus nog de WK-finale in Sydney tegen het team van Wiegman.

Kus van bondsvoorzitter

De laatste week is het Spaanse team volop in het nieuws. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de wereldtitel. Maar er ontstond ook een mediastorm vanwege de kus die bondsvoorzitter Luis Rubiales bij de uitreiking van de medailles op het podium gaf aan speelster Jennifer Hermoso.

Geschorst

Daarop besloten alle Spaanse voetbalsters dat ze niet meer voor de nationale ploeg willen spelen, zolang Rubiales voorzitter is van de Spaanse bond. De 46-jarige Rubiales bood voor het incident zijn excuses aan, maar weigerde af te treden. De FIFA startte een tuchtprocedure en Rubiales is voorlopig voor negentig dagen geschorst.

Prachtige speech van Wiegman

“We weten allemaal van de zaak bij de Spaanse voetbalsters. Dat doet me echt pijn als coach, als moeder van twee dochters, als vrouw en als mens”, zegt Wiegman tijdens haar speech. “Dit geeft aan dat we nog een lange weg te gaan hebben in het vrouwenvoetbal en in de maatschappij. Ik wil deze prijs opdragen aan het Spaanse team.” Ze sluit af met de mooie woorden: “Dit team verdient het om geëerd te worden en er moet naar ze geluisterd worden.”

Coach Sarina Wiegman

Sarina Wiegman wordt ook wel hét icoon van het vrouwenvoetbal genoemd. De 53-jarige coach uit Den Haag leidde onze Oranje Leeuwinnen in 2017 naar EK-goud. In 2019 bereikten de Nederlandse voetbalsters onder Wiegmans leiding de WK-finale. Vervolgens werd ze bondscoach van het Engelse vrouwenvoetbalelftal en vorig jaar ging dat er op de EK-finale in Londen met de winst vandoor.

Dat smaakte naar meer, maar helaas werden de Engelse voetbalsters bij het WK van dit jaar in Australië en Nieuw-Zeeland tweede. Desalniettemin won Wiegman de UEFA Women’s coach of the year-prijs. Zelfs dat was niet de eerste keer, want die won ze vorig jaar ook al.

Bron: UEFA