Psst... Déze personages zien we na de zomer wel en niet terug in ‘GTST’

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Cliffhanger

Het zou zo mooi zijn geweest: een sprookjesachtig einde van de bruiloft van Henk en Laura. Zoals het een goede soapserie echter betaamt, moest en zou er iets gebeuren. En dat bleek. Een gemene ex die het huwelijk wilde saboteren en flinke mist veroorzaakten een heftige kettingbotsing, met daarbij vrijwel alle bekende Meerdijkers betrokken.

Lange zomerstop

Ruim 782.000 kijkers zaten tijdens het kijken naar de cliffhanger op het puntje van hun stoel. En door een vervroegde zomerstop leek het erop dat we extra lang moeten wachten op de ontknoping, ons afvragend of er niet een hele nieuwe cast zou komen vanwege de enorme botsing. Toch krijgen we nu alvast enige duidelijkheid over wie er na de zomer terugkeert.

Déze personages zien we wellicht terug

Niets is zeker, al lijkt het erop dat Babette van Veen (Linda) en Kees Boot (Luuk) na de zomer gewoon weer rondwandelen in Meerdijk. Babette postte onlangs namelijk een selfie met Kees, die ze na een paar minuten weer verwijderde. Zou dit erop wijzen dat ze bezig zijn met de opnames van het nieuwe seizoen? Meerdere oplettende fanaccounts vinden het opvallend en denken dat een abrupte dood zeer onwaarschijnlijk is voor deze personages, aangezien hun verhaallijn nog lang niet is afgerond.

Mond voorbij gepraat

Een ander personage dat we na de zomer waarschijnlijk gewoon weer zien in onze favoriete soapserie is Jonathan (Thijs Boermans). Thijs was onlangs (na de opnames van de cliffhanger) te gast in de podcast Borrelplaat, waarin hij liet vallen opnames te hebben voor de serie. Het lijkt er dus op dat de acteur per ongeluk zijn mond voorbij heeft gepraat. Of was het juist zijn bedoeling om verwarring te zaaien?

Gespot op de set

Acteurs Sophie Bouquet (Merel) en Ingmar (Steef) zouden daarnaast volgens fanaccounts zijn gespot op de set. Of Bas Muijs (Stefano), die in dezelfde auto zat als Jonathan, Merel en Steef, de crash ook overleeft, is nog onduidelijk. Opvallend is dat hij vlak voor de botsing zijn gordel afdeed, wat weleens slecht voor hem zou kunnen uitpakken.

Over de overige personages is nog niets bekend. Enkel de tijd zal leren wie van hen na de zomer terugkeert in Meerdijk.

