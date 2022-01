Publiekslieveling ‘De slimste mens’ door naar de volgende ronde: “Deze man moet winnen”

Aan het begin van de uitzending laat Jan weten dat het fysiek geen goede dag voor hem is, maar in de aflevering is daar niks van te merken. De muzikant geeft op een hoop vragen het goede antwoord en zingt op verzoek van Philip zelfs de vertaling van het nummer Rollercoaster. Toch is het Frank die na het laatste onderdeel de slimste van de dag wordt.

Drie seconden

Jan moet het in de dagfinale opnemen tegen Wouter. Kijkers vinden het een spannende wedstrijd, maar na de vraag over Charles Lindbergh heeft Wouter geen schijn van kans meer. In drie seconden moet hij vier goede antwoorden geven, wil hij Jan verslaan. Een onmogelijke opgave.

Reacties

Hoewel Wouter een geliefde deelnemer was bij het publiek zijn kijkers dolblij dat Jan door is. “Deze man moet toch gewoon winnen?”, schrijft iemand op Twitter. Een ander: “Hij verdient het. In de laatste fase van zijn leven dit nog even flikken.”

Ik ben zeer tegen valsspelen, maar ik hoop toch zo dat dit in lichte mate zal plaatsvinden bij #deslimstemens ten faveure van Jan Rot. — Storm Rohnstrom (@StormRohnstrom) 18 januari 2022

Yeaaaah leuk! Hij verdient het. In de laatste fase van zijn leven dit nog even flikken. Respect!! #deslimstemens — JSytze (@JSytze) 18 januari 2022

Geweldig! Tactisch gespeeld van @janrot en op weg naar de finaledag van #deslimstemens ! 👌🏻 — Bianca Beemer (@BiancaBeemer) 18 januari 2022

En hij doet het gewoon weer! 🙌 Deze man móet toch gewoon winnen? #deslimstemens pic.twitter.com/o0fkP0prKq — Linda (@Lintweetsagogo) 18 januari 2022

#deslimstemens Hoera Jan mag morgen terugkomen. Een makkie !! — henk even anders (@ishetanders) 18 januari 2022

Hoe mooi zou het zijn wanneer Jan Rot de slimste mens gaat winnen. #DeSlimsteMens #JanRot — Online Influential Classic Verwardic (@Verwardwezen) 18 januari 2022

Overtuigende zegetocht van Jan Rot. Morgen mag hij weer, en terecht! #deslimstemens #slimstemens pic.twitter.com/etdINopuU5 — Ron Magnée (@RonMagnee) 18 januari 2022

Hoge uitzondering

Jan keerde dit seizoen bij hoge uitzondering nog een keer terug in De slimste mens. De muzikant heeft uitgezaaide darmkanker en wilde heel graag nog een keer meedoen aan het programma nadat hij in 2012 de finale verloor van Arjen Lubach.

Bron: KRO-NCRV