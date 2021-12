We hebben het hier over journalist en schrijver Frank Heinen (36). Dat hij woensdagavond afviel, zag niemand aankomen. Hij werd vorige week donderdag, op de eerste dag dat hij meespeelde, namelijk al direct de slimste van de dag.

Record van Frank Heinen

Ook vestigde hij die dag een record door 663 seconden bij elkaar te spelen. Die score is tijdens alle seizoenen nog nooit gehaald. Dat belooft wat, dachten de kijkers. Maar helaas, hij ligt er nu toch al uit. Gelukkig zien we hem dankzij zijn hoge scores wel terug in de finale.

Eén seconde over

Acteur Martin Visser won de aflevering. Frank moest de laatste ronde daarom strijden tegen Zaïre Krieger. Zij won op het nippertje, slechts één seconde. Frank reageerde erg teleurgesteld op zijn verlies: “Dat is even een tegenvaller. Had ik niet verwacht.”

Reacties

Kijkers van De slimste mens laten op Twitter weten dat ze het behoorlijk onverdiend vinden dat Frank er nu al uit ligt. Ze zijn blij dat hij in de finale terugkeert.

Wat??? @FHeinen uitgeschakeld bij #deslimstemens . Weet zeker dat hij ijzersterk terug zal komen in de finale week en dan strijden tegen @jacobderwig — Fred Bosman (@FjBosman) 29 december 2022

Gadverdamme, zo onverdiend, Zaïre die niks weet verslaat slimme Frank #deslimstemens — Ellen Weyenberg (@ellenweyenberg) 29 december 2022

Had niet verwacht dat @fheinen al uitgeschakeld zou worden bij #deslimstemens, had ook simpele dingen fout. Bewuste keuze om in de finaleweek extra sterk terug te komen? — Gerbie (@gerbie7) 29 december 2022

Had ik zoveel verwacht van Frank



Ligtie druit #deslimstemens — Beter Groen (@GroenePeter) 29 december 2022

Gelukkig komt Frank wel weer terug! Hij was een beetje moe volgens mij.... #deslimstemens — Demelza (@Demelza2021) 29 december 2022

Teun van de Keuken: “Mijn vrouw en dochters lachen me uit”

Bron: RTL Nieuws