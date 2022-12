Queen of toch Danny Vera? Dít nummer staat in 2022 bovenaan de Top 2000

Goed, die lijst ziet er dan wel elk jaar voor een groot deel hetzelfde uit, toch blijft de Top 2000 een geliefde Nederlandse traditie waar menig muziekliefhebber naar uitkijkt. Tussen Kerst en oud & nieuw komen alle favoriete nummers van ons land voorbij, op volgorde van de meeste stemmen. De nummer één van dit jaar is een oude bekende.

Eerste plek voor Queen

Bohemian Rhapsody keert ook dit jaar terug op de eerste plek. Dat is niet geheel verrassend, want het nummer van Britse rockgroep Queen staat met enkele onderbrekingen al jaren op nummer één. In 2022 is het de 19e keer dat luisteraars aftellen naar oud & nieuw met de klanken van het liedje op de achtergrond. De laatste keer dat Queen zijn plek moest afstaan aan een andere artiest was in 2020: toen stond de Nederlandse Danny Vera met Roller Coaster op de felbegeerde plek.

Top 5

Danny Vera staat dan misschien niet helemaal bovenaan de lijst in 2022, met een tweede plek doet hij het ook dit jaar goed. De nummer 3 wordt gevuld door Hotel California van de Eagles, gevolgd door Piano Man van Billy Joel op plek 4 en Fix You van Coldplay op 5. Vooral die laatste is verrassend, want het nummer stond vorig jaar nog op de elfde plek. Zou het iets te maken hebben met de ongekend populaire concertreeks in Europa van de Engelse band? We achten de kans groot, want de complete lijst is zoals elk jaar samengesteld door luisteraars die op hun favoriete nummers mochten stemmen.

Benieuwd naar de hele lijst? Die wordt volgende week donderdag onthuld. Al kun je natuurlijk ook wachten op de daadwerkelijke uitzendingen. Hiervoor zet je de radio vanaf 24 december om 00.00 uur op NPO Radio 2.

Bron: ANP