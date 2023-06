Quinty Trustfull laat haar indrukwekkende buikspieren zien

Op haar Instagram Stories laat ze de indrukwekkende ‘sixpack’ zien. Misschien heeft ze haar sportregime nog een tandje hoger gezet. “Getting stronger day by day”, schrijft Quinty bij de foto. “Elke dag sterker.”

Natuurlijk ouder worden

Quinty’s doel is om op natuurlijke wijze oud te worden en geen hulpmiddelen te gebruiken, zei ze al eens in 100%NL Magazine. Dat haar lichaam en gezicht verouderen na haar vijftigste vindt ze erbij horen. “Ik ben veel dierbaren op jonge leeftijd verloren. Daarom wil ik gewoon op een natuurlijke manier oud worden, zonder aan mezelf te laten sleutelen, en daar ook content mee te zijn.”

Oma worden

Haar grote droom is om oma te worden. Dochter Moïse heeft een relatie met zanger Kaj van der Voort, maar ze wil haar geen druk opleggen. “Ik kan niet wachten. Dat je eigen kind een ouder wordt, is volgens mij het mooiste wat je kunt meemaken. Maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je kinderen gelukkig zijn. En mocht het zo zijn dat Orlando en ik ooit opa en oma mogen worden, dan zie ik dat als een godsgeschenk.”

Einde ‘Koffietijd’

Quinty nam eind mei afscheid van het programma Koffietijd, dat ze lang heeft gepresenteerd. RTL4 is met het programma gestopt. Wat ze gaat doen, weet Quinty nog niet. “Ik kan echt niet wachten om mijn huis helemaal op te ruimen. Gek hè? Straks heb ik lekker veel tijd en dan ga ik me daarop storten. En ja, ik weet dat dit heel kneuterig gaat klinken, maar ik heb mijn hele leven nooit tijd gehad om fotoalbums te maken. Ik word gewoon een kluizenaar vrees ik.”

Bron: RTL Boulevard