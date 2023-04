Quinty Trustfull over het einde van ‘Koffietijd’: “Ik weet niet of ik het droog kan houden”

Dat Koffietijd stopt, kwam voor veel fans van het programma als een shock. Quinty had het al zien aankomen. “Eind vorig jaar had ik een evaluatiegesprek en daarin kwam ter sprake dat het zo’n duur programma is. Daar komt bij dat ik wist dat het contract zou aflopen. Een plus een is twee, dacht ik.” Tegen haar man Orlando zei ze dat ze van dit laatste seizoen extra ging genieten.

Einde van ‘Koffietijd’

Binnenkort valt het doek en ze denkt dat het tóch wel even wennen zal zijn. Quinty verwacht dat het haar best zwaar zal vallen en ze vertelt dat ze nog niet weet of ze het droog kan houden. “26 mei is de laatste uitzending en we weten nog niet precies hoe die er uit gaat zien. Ik ben wel een heel emotioneel mens. Als ik blij ben, zie je dat meteen aan mijn gezicht. En als ik geëmotioneerd ben, dan zie je dat ook.”

Vastigheid

Bovendien houdt de presentatrice van vastigheid. Het wordt dus even wennen als Koffietijd straks van de buis verdwijnt. “Het programma stopt voor de zomerperiode, waarin we altijd drie maanden vrij hebben. Al dertien jaar werk ik negen maanden en ben ik drie maanden vrij. Ik denk dat het pas gek wordt in september als Koffietijd weer zou beginnen en ik dan denk: nu zou ik eigenlijk naar mijn werk moeten gaan. Dat zal raar zijn, maar ik zie er niet tegenop. Voor iemand die goed gaat op vastigheid, ben ik benieuwd hoe het is om even niet in die routine te zitten en niet te weten wat me te wachten staat.”

Van presentatrice naar kluizenaar

Ze kijkt ook uit naar de dingen die ze straks met haar vrije tijd kan doen. “Ik kan echt niet wachten om mijn huis helemaal op te ruimen. Gek hè? Straks heb ik lekker veel tijd en dan ga ik me daarop storten. En ja, ik weet dat dit heel kneuterig gaat klinken, maar ik heb mijn hele leven nooit tijd gehad om fotoalbums te maken. Ik word gewoon een kluizenaar vrees ik.”

Bron: Beau Monde