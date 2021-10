Quinty Trustfull viert 50ste verjaardag met schattig kiekje uit de oude doos

Bij een oude foto van zichzelf op social media schrijft de presentatrice: “En vandaag mag ik 50 kaarsjes uitblazen! Wat een mijlpaal! Wat voel ik me happy met hoe ik nu in het leven sta, en blessed met mijn lieve gezin, familie en vrienden om me heen. Kom maar op met de volgende 50 jaar! Ik heb er mega veel zin in.”

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Quinty Trustfull Official (@qtrustfull) op 6 Oct 2021 om 8:28 PDT

Lieve boodschap voor Quinty

Quinty ontvangt veel felicitaties onder het bericht en ook haar dochter Moise zet haar moeder in het zonnetje met een mooie foto met een lieve boodschap op Instagram: “MAMA 50. Mijn grootste voorbeeld is gewoon ‘Sarah’. En echt zo knap!! Blij dat we zoveel mooie dingen mogen doen, alles is leuker samen! Love you to the moon and back.”