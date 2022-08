Quizzen maar! 'De Slimste Mens' ook dit najaar weer te zien

De 3-6-9-ronde, die hersenkrakende puzzel en de vaak hilarische galerij: De Slimste Mens is niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie. Het jury- en presentatieduo Maarten van Rossem en Philip Freriks is onlosmakelijk aan het quizprogramma verbonden, en een nieuw seizoen zou dan ook geen nieuw seizoen zijn zonder deze twee. Voor liefhebbers heeft Skyhigh-producent Marc Dik nu goed nieuws.

Winnaar De Slimste Mens

Afgelopen vrijdag vond de finale van het twintigste seizoen De Slimste Mens plaats, met cabaretier Jasper van Kuijk als ultieme winnaar. Hij liet finalisten Anniko van Santen en Erik van Muiswinkel achter zich, en mocht de welbekende Slimste Mens-bokaal mee naar huis nemen. Ruim 2 miljoen Nederlanders zagen Van Kuijk winnen -een aantal kijkers dat nog maar eens bevestigt hoe populair de tv-quiz is.

De Slimste Mens in het najaar

Dat het enthousiasme voor een nieuw seizoen direct na de finale alweer aanwezig is, verbaast dan ook helemaal niks. Marc Dik, producent bij de firma achter De Slimste Mens, kondigt daarom nu al de terugkeer van Maarten en Filip aan. Op Twitter meldt hij dat De Slimste Mens in de winter gewoon weer terugkeert op televisie, zoals we gewend zijn. Hoewel er nog geen kandidaten bekend zijn gemaakt, verheugen wij ons nu al op het najaar.

De Slimste Mens sluit knallend af met ruim 2 miljoen kijkers en een ijzersterke winnaar @jaspervankuijk. In de winter melden we ons weer met Philip en Maarten. — Marc Dik (@Marc_Dik) 27 augustus 2022

Bron: Twitter