Rachel en Roxeanne Hazes hopen er samen uit te komen na uitspraak van de rechter in de rechtszaak

Rachel mag zich volgens de rechter voorlopig erfgenaam blijven noemen, ondanks dat zij dat volgens het testament van André niet is. Ook mag zij voorlopig aan de intellectuele eigendommen van de zanger blijven verdienen, zoals Holland zingt Hazes — iets dat haar dochter Roxeanne betwijfelde. De twee stonden ten tijden van het overlijden van de zanger in 2004 op het punt om te gaan scheiden. De procedure was al gestart. In dat geval zou Rachel niks krijgen, zo stond in het testament vermeld.

Afspraken gemaakt

Echter is in 2005 met alle betrokken partijen afgesproken dat Rachel haar deel van de erfenis, inclusief de intellectuele eigendomsrechten van André, gewoon kreeg. Daarbij was ook de vertegenwoordiger van haar toen minderjarige kinderen aanwezig. Er is toen een bedrag berekend en betaald aan Roxeanne en André jr.

Uitspraak in Hazes-rechtszaak

Hoe en wanneer Rachel zich precies erfgenaam mag noemen, hangt volgens de rechtbank af van de context waarin Rachel dat zegt en de woorden die zij gebruikt. Om dat definitief te bepalen zal Roxeanne nu een bodemprocedure moeten starten. In tegenstelling tot een kort geding, waarmee je sneller tot een voorlopige uitspraak komt, is een bodemprocedure een uitgebreidere rechtszaak met een definitief vonnis.

Hazes-dames om de tafel

Dat is ze voorlopig niet van plan. De rechtbank heeft geëist dat Roxeanne documenten mag inzien die opheldering moeten geven over de verdeling van de erfenis, tot blijdschap van de dochter van Hazes. “Roxeanne is verheugd met de uitspraak, omdat haar twee belangrijkste vragen zijn beantwoord: Van Galen (de meisjesnaam van Rachel, red.) is geen erfgenaam en de belangrijkste documenten betreffende de erfenis moeten door Van Galen afgegeven worden”, zegt haar woordvoerder. Roxeanne nodigt haar moeder uit voor een gesprek, om de zaak voor eens en altijd op te lossen.

Weer verzoend

Rachel hoopt op haar beurt de ‘juridische strijdbijl’ te kunnen begraven door haar dochter de documenten te geven. Ze benadrukt dat ze nooit iets verborgen heeft voor haar kinderen, en dat er geen twijfel is over de liefde tussen haar en André sr. Ondanks dat het juridisch anders lijkt, zouden zij en de zanger al ruim voor zijn dood weer verzoend zijn.

Bron: ANP, RTL Nieuws