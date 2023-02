Rachel Hazes bijt van zich af: “Rechtszaak ging niet om een gecremeerde kroket”

Gisteren kondigde Yvonne aan dat ze in hoger beroep ging. Vandaag reageert Rachel, waarna Yvonne tóch besluit om het hoofdstuk af te sluiten en niet in beroep te gaan.

Wat is er precies aan de hand tussen Rachel Hazes en Yvonne Coldeweijer?

Een korte samenvatting. Rachel eiste dat Yvonne, bekend van haar juicekanaal Life of Yvonne, een rectificatie plaatste bij een video. Volgens Rachel doet Yvonne in de video ‘onjuiste en zeer kwetsende uitlatingen’. Die gaan over Rachels rol bij het uitlekken van een persoonlijke brief van zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen.

Ook deed Yvonne uitspraken over de band tussen de zanger en zijn moeder en noemde ze Rachel steevast ‘gecremeerde kroket’. Jaap Versteeg, de advocaat van Rachel, laat weten dat zij ‘best tegen een stootje kan’, maar dat de uitspraken van Yvonne ‘alle perken te buiten’ gaan. Volgens hem moet het delen van deze ‘roddels’ stoppen.

In haar gelijk gesteld

Lang verhaal kort, Rachel wint het kort geding van Yvonne en ‘gecremeerde kroket’ mag niet meer. De rechtbank van Amsterdam oordeelde verder dat de juicevlogger een video waarin ze uitspraken over Rachel en haar zoon André Hazes doet, moet verwijderen en een rectificatie moet plaatsen. Als ze dat niet deed, zou een dwangsom volgen.

Zo geschiedde, tot Yvonne maandag besloot om in hoger beroep te gaan. In een video zegt ze: “Voor de duidelijkheid: dit heeft helemaal niks met Rachel Hazes te maken. Dit heeft te maken met de vrijheid van meningsuiting. En dus ga ik het deel waarbij het gaat over Rachel niet meenemen in het hoger beroep. Puur en alleen de uitspraak dat ik die twee ontzettend gezellige woorden niet meer mag zeggen. Want jongens, laten we niet overdrijven.”

Reactie van Rachel

Rachel vindt daar wat van en laat het er niet bij zitten. In een uitgebreid bericht op Instagram, dat overigens niet per se gericht is aan Yvonne, legt ze uit hoe de vork volgens haar in de steel zit. Het ging haar helemaal niet om die kroket. ‘Even nog één keer voor de duidelijkheid voor de mensen die het niet willen begrijpen. De rechtszaak tegen Yvonne Coldeweijer ging natuurlijk niet over de gecremeerde kroket.’

Het ging Rachel erom dat er werd gezegd dat zij degene is die de brief van haar zoon lekte en ingreep toen hij werd behandeld in Spanje voor zijn verslaving. ‘De uitspraken van Yvonne Coldeweijer over mij dat ik manipulatief, narcistisch, toxic en gestoord zou zijn, daar heeft de rechter een uitspraak over gedaan. Net zoals het onnodig grievend is om uitgemaakt te worden voor gecremeerde kroket om geld in te zamelen voor de rechtszaak.’

Vervolgens zegt Rachel dat Yvonne de twee woorden mag gebruiken als ze daar zo gelukkig van wordt. ‘Mijn advocaat zal aan haar bevestigen dat er hiervoor geen beroep op dwangsommen wordt gedaan.’

Lees hieronder haar hele reactie.

