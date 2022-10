Rachel Hazes deelt dít geheimzinnige bericht op Instagram

“Dankjewel lieve mensen voor het inzamelen van alle verhalen. Ik ben tot nu toe echt helemaal ingelezen en waar ik naar op zoek was heb ik nog steeds niet kunnen vinden”, deelt ze onder een foto van dozen vol tijdschriften.

Weer bij

Waar ze precies naar op zoek was, zet ze er niet bij. Tussen de bladen zitten post-its. “Wel goed om te weten wat er nou allemaal daadwerkelijk is geschreven en verteld is in de afgelopen 18 jaar. Niet Nederland is weer bij, maar ik ben weer bij”, maakt Rachel haar bericht af. Die laatste zin verwijst naar een leus van Evert Santegoeds in Shownieuws.

Onder haar bericht reageren mensen met hartjes. Iemand zegt wel te weten waar Rachel naar op zoek is, maar dat ‘het er waarschijnlijk niet is’.

